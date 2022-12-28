«Давно влюблен»: 62-летний Игорь Николаев показал свою новую музу
62-летний певец Игорь Николаев и его новая партнерша принимают поздравления.
Фото: Kashaev Pavel/EAST NEWS
Композитор Игорь Николаев в последнее время отдалился от молодой жены Юлии Проскуряковой и стал проводить время с еще более молодыми девушками. В личном микроблоге 62-летнего певца постоянно появляются публикации с красотками. Коллега знаменитости Игорь Крутой не сдержал эмоций по этому поводу.
Недавно Николаев презентовал совместный трек вместе с 25-летней Люсей Чеботиной. Музыканты записали очень романтичную песню «Синий ветер, белый лен» к Новому году. Он опубликовал в соцсетях видео со словами: «Я давно в тебя влюблен». Исполнитель отметил, что у них с красавицей творческий дуэт.
Композитор Игорь Крутой оценил работу артистов и прорекламировал ее в личном микроблоге.
«Поздравляю! Прекрасный дуэт», – написал звезда.
Поклонники поздравили Николаева и Чеботину с премьерой, но многие отметили, что Игорь лучше звучит со своей законной супругой. Они волнуются, что в последнее время знаменитость предпочитает сотрудничать с молодыми эффектными девушками.
Фото: Соцсети Игоря Николаева
«Зачем это? Песню запороли, или продвижение молодых исполнителей! Так сами пусть себе дорогу пробивают», «Ужас, голоса Игоря вообще не слышно, а она кривляется как Бузова», «Кто такая Люся? Извините», «У Игоря Николаева новая муза», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что врачу хватило осмотра, чтобы поставить диагноз отекшему Игорю Николаеву. Поклонники пишут, что композитор в последнее время очень сдал.