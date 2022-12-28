«Давно влюблен»: 62-летний Игорь Николаев показал свою новую музу

Композитор Игорь Николаев в последнее время отдалился от молодой жены Юлии Проскуряковой и стал проводить время с еще более молодыми девушками. В личном микроблоге 62-летнего певца постоянно появляются публикации с красотками. Коллега знаменитости Игорь Крутой не сдержал эмоций по этому поводу.

Недавно Николаев презентовал совместный трек вместе с 25-летней Люсей Чеботиной. Музыканты записали очень романтичную песню «Синий ветер, белый лен» к Новому году. Он опубликовал в соцсетях видео со словами: «Я давно в тебя влюблен». Исполнитель отметил, что у них с красавицей творческий дуэт.

Композитор Игорь Крутой оценил работу артистов и прорекламировал ее в личном микроблоге.

«Поздравляю! Прекрасный дуэт», – написал звезда.

Поклонники поздравили Николаева и Чеботину с премьерой, но многие отметили, что Игорь лучше звучит со своей законной супругой. Они волнуются, что в последнее время знаменитость предпочитает сотрудничать с молодыми эффектными девушками.