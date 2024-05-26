Жены рядом не было: Евгений Петросян вышел в свет с женщиной по имени Джульетта

26 мая состоялся премьерный показ детского фильма «Манюня: приключения в Москве». Юморист Евгений Петросян, который снялся в картине, пришел на мероприятие в сопровождении коллеги, актрисы Джульетты Степанян.

Юморист появился на красной дорожке без супруги. Но по обручальному кольцу на безымянном пальце правой руки журналисты поняли, что в его отношениях с женой все хорошо.

Для выхода в свет Петросян принарядился: он надел пиджак кораллового цвета, который дополнил галстук-бабочка. Юморист признался, что в таком образе он обычно выходит на любые мероприятия.

Во время представления фильма продюсер Сарик Андреасян дал слово «начинающему артисту» Евгению Петросяну, который впервые снялся в кино. Но юморист заверил, что уже имел подобный опыт.

«Меня сегодня часто спрашивали, а почему вдруг вы решили сыграть в кино? Я отвечу словом, которое есть в нашем лексиконе: покачану — это выражение появилось у нас в спектакле. Ну, просто звезды сошлись. Конечно, мы волнуемся», — цитирует артиста mk.ru.

Ранее артист поделился подробностями работы в картине «Манюня: Приключения в Москве». Оказалось, что юные актрисы были очень впечатлены работой с Петросяном. Они отметили, что он помогал им и давал советы. Мужчина также остался доволен работой.