«Влюблен»: юморист Петросян рассказал о съемках в окружении юных актрис

Юморист Евгений Петросян рассказал о съемках в фильме с «обаятельными девочками». Знаменитость в 78 лет дебютировал в кино. Он поделился подробностями работы в картине «Манюня: Приключения в Москве», премьера которого пройдет 30 мая.

В центре сюжета — летнее путешествие Манюни и ее друзей в Москву в начале 1980-х. Оказалось, что юные актрисы были очень впечатлены работой с Петросяном. Они отметили, что он помогал им и давал советы. Мужчина не скрывает, что тоже остался доволен работой.

«Главная задача – создать ансамбль, быть на одной волне. Эти девочки обаятельные, выразительные, и метод их существования подчинен специфике кино. Не случайно их полюбили зрители», – поделился юморист в разговоре с Kp.ru.

Артист пояснил, что на съемках нужно учитывать разные мелочи и слушать сотрудников – операторов, редакторов, режиссера. Во время работы он и подсказывал, и учился сам. Также Евгений Ваганович рассказал о своем персонаже.

«Мой герой, Григорий Савельевич, преклонного возраста человек, влюблен в героиню этой истории, очень гостеприимен. Он забавно трогательно знакомит гостей с Москвой начала 80-х годов прошлого века и попадает в разные непростые истории», – признался Петросян.

Ранее мы писали о том, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ударилась головой во время поездки в такси.