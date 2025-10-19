«Жены настояли написать заявление об уходе»: Вячеслав Малежик обвинил Аллу Пугачеву в распаде «Веселых ребят»

Вячеслав Малежик заявил, что ушел из ВИА «Веселые ребята» из-за Аллы Пугачевой. В эфире программы «Смысл жизни» на канале «Беларусь 1» певец вспомнил о скандале, разразившемся в коллективе из-за артистки.

По словам композитора, в 1970-е, когда он работал в таких коллективах, как «Веселые ребята», «Голубые гитары», «Пламя», из-за частых гастролей у музыкантов накапливалась усталость, поэтому многие нередко переходили из одного ВИА в другой. Однажды и сам Вячеслав Малежик задумался об уходе из «Веселых ребят», а произошло это из-за Аллы Пугачевой.

«Первый мой уход из «Веселых ребят» произошел тогда, когда с нами в первый раз на гастроли поехала Алла Пугачева. <…> В какой-то степени и из-за нее», — признался композитор.

Тогда Алла Пугачева вместе с ансамблем отправилась на гастроли, а некоторые музыканты поехали в Псков и Новгород в сопровождении жен. Вячеслав Малежик вспоминает: из-за вспыхнувшей супружеской ревности некоторые участники были вынуждены покинуть коллектив.

«Три жены наших музыкантов решили поехать вместе с ними, посмотреть, насколько опасна Алла Пугачева в ближнем бою. После того, как мы вернулись в Москву, четыре, по-моему, человека из нашего состава написали заявления об уходе. То есть жены настояли», — рассказал артист.

Поддалась ревности и супруга Вячеслава Малежика Татьяна, и он также ушел из ВИА. Вскоре певец стал выступать с группой «Голубые гитары».

«У всех есть куда идти, а я — один как перст. И я начал думать, куда же мне свалить. Нашел куда, написал заявление об уходе», — поделился Вячеслав Малежик.

Ранее Вячеслав Малежик посочувствовал Алле Пугачевой после ее отъезда из России: «Честно говоря, мне ее очень жалко».