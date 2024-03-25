Певец Вячеслав Малежик признался, что жалеет Пугачеву после ее отъезда из России

Певец Вячеслав Малежик признался, что жалеет Аллу Пугачеву после ее отъезда из России. Артист поделился откровением с mk.ru.

В беседе с журналистами Малежик высказался о судьбе уехавшей из РФ Пугачевой. По словам артиста, ему жаль Аллу Борисовну, которую он считает «талантливой женщиной». Малежик не может понять, как певица смогла отказаться от народной любви, «которая за деньги не покупается».

«Все, кроме Аллы Пугачевой, кто покинул страну, кроме раздражения ничего не вызывают. Честно говоря, Аллу мне очень жалко», — высказался Малежик.

По словам артиста, они с Пугачевой уже давно не общаются, но когда-то их объединяла работа в «Веселых ребятах». Певица звала коллегу в театр песни, однако он отклонил ее предложение.

«Она меня звала в свой театр песни поработать, но я ей сказал: «Ты мне значительно симпатичнее как подружка, нежели как начальник». На этом закончились наши взаимоотношения», — резюмировал артист.

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