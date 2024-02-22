Жену музыканта Александра Кузьмина арестовали и поместили в спецприемник. Об этом сообщает mk.ru.

Жена брата Владимира Кузьмина, Александра Кузьмина, четвертый день находится под арестом в следственном изоляторе. Об этом Наталья рассказала журналистам по телефону.

По словам женщины, ее задержали на 10 суток за нарушение административного кодекса РФ.

«Я нахожусь в Можайском ОМВД, в так называемом срецприемнике. Мне вменили 10 суток ареста за то, что я возила обнаженную женщину на капоте своего кабриолета», — рассказала она.

Наталья успела рассказать журналистам о том, что ее супруг находится дома. Однако вскоре телефон у нее отобрали сотрудники полиции. Подробности происшествия, из-за которого Кузьмину задержали, она рассказать не успела.

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