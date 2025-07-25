Жену Меладзе Альбину Джанабаеву заподозрили в визите в Россию. Об этом стало известно из соцсетей.

Альбина Джанабаева возможно, приехала в Москву. Об этом может свидетельствовать ролик, который знаменитость записала вместе с российским блогером Игнатием Винтуровым. Судя по кадрам, скетч о кастинге в группу «ПИВА ГРА» снимали в московской квартире блогера.

На видео жена Валерия Меладзе исполняет шуточную песню «Пузыри сазана».

«Хочу транслироваться в телевизорах, в шаурмечных. Сами понимаете, бывшему отомстить», — шутит Джанабаева.

Напомним, Альбина Джанабаева переехала вместе с Валерием Меладзе в Испанию несколько лет назад. В России знаменитость появляется не часто.

Ранее мы писали о том, что 46-летняя певица Альбина Джанабаева показала себя в халате и без макияжа.