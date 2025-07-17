НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июля 2025, 15:53
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Позировала в халате: как выглядит Альбина Джанабаева без макияжа

46-летняя певица Альбина Джанабаева показала себя в халате и без макияжа.
Позировала в халате: как выглядит Альбина Джанабаева без макияжа

© Starface.ru

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала фото в халате перед зеркалом, продемонстрировав лицо без макияжа. Снимок появился в соцсетях 46-летней певицы.

Исполнительница позировала в длинном халате желто-золотистого цвета, без укладки и с патчами на лице, на котором не было косметики. Она также отказалась от фильтров, улучшающих внешность.

Позировала в халате: как выглядит Альбина Джанабаева без макияжа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Альбина не раз опровергала слухи о пластических операциях.

«Я поддерживаю форму здоровым образом жизни, правильным питанием и косметологическими процедурами», — поясняла артистка.

Джанабаева воспитывает троих детей от Валерия Меладзе: 21-летнего Константина, 11-летнего Луку и четырехлетнюю Агату. В интервью пара признавалась, что растит дочь без нянь, чтобы не пропустить важные моменты ее взросления, как это случалось со старшими сыновьями.

После родов певице каждый раз приходилось непросто возвращаться в прежнюю форму. Для восстановления она использовала строгий режим питания, спорт, аппаратные процедуры и массажи. Сейчас звезда тренируется минимум дважды в неделю, чтобы поддерживать фигуру.

Ранее мы писали о том, что Валерия Меладзе засняли обнимающимся с двумя молодыми девушками.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Альбина Джанабаева
певица
внешность
без макияжа