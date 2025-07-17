Позировала в халате: как выглядит Альбина Джанабаева без макияжа

Напомним, что Альбина не раз опровергала слухи о пластических операциях.

«Я поддерживаю форму здоровым образом жизни, правильным питанием и косметологическими процедурами», — поясняла артистка.

Джанабаева воспитывает троих детей от Валерия Меладзе: 21-летнего Константина, 11-летнего Луку и четырехлетнюю Агату. В интервью пара признавалась, что растит дочь без нянь, чтобы не пропустить важные моменты ее взросления, как это случалось со старшими сыновьями.

После родов певице каждый раз приходилось непросто возвращаться в прежнюю форму. Для восстановления она использовала строгий режим питания, спорт, аппаратные процедуры и массажи. Сейчас звезда тренируется минимум дважды в неделю, чтобы поддерживать фигуру.

Ранее мы писали о том, что Валерия Меладзе засняли обнимающимся с двумя молодыми девушками.