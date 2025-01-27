Жену Эммануила Виторгана привлекли к административной ответственности

Ирину Виторган – жену актера Эммануила Виторгана – привлекли к административной ответственности. Она получила штраф за нарушение, допущенное театральным агентством «ВИТЭМ», руководителем которого является.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Решение о штрафе выносил судебный участок, расположенный в Хамовниках. 26 января оно вступило в законную силу. Размер штрафа в отношении Виторган составил 300 рублей.

Издание уточняет, что взыскание связано с нарушением театральным агентством порядка и сроков предоставления сведений в фонды пенсионного и социального страхования. Размер штрафа Виторган не оспаривала.

Ранее сообщалось, что бывшая возлюбленная актера Максима Виторгана Нино Нинидзе выходит замуж за 33-летнего актера Михаила Кремера. По неподтвержденной информации, он сделал предложение возлюбленной минувшим летом. Не исключено, что по этой причине Нинидзе перестала скрывать возлюбленного в Сети. Недавно пара вместе отдыхала в Дубае.