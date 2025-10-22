Жену 29-летнего рэпера Pharaoh Соню Егорову заподозрили в беременности. Об этом сообщает PeopleTalk.

На днях рэпер Pharaoh выступил с сольным концертом. На него пришла его супруга, участница «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова. Девушка поднялась на сцену, где рэпер вручил ей букет белых лилий, обнял и поцеловал.

Внимательные фанаты разглядели изменившуюся фигуру Егоровой — она была одета в оверсайзовый свитер, но многие обратили внимание на живот супруги рэпера. Некоторые подписчики заподозрили ее в беременности.

Сама Егорова никак не комментировала предположения фанатов.

Напомним, Егорова и Pharaph не афишировали свой роман до свадьбы, которая состоялась в феврале 2024 года.

