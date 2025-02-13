«Всегда меня недолюбливала»: Боня объяснила, почему не сможет дружить с Бородиной
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Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала, почему не дружит с Ксенией Бородиной. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
На странице знаменитости подписчики поинтересовались, почему та не общается с коллегой. В ответ Боня призналась, что ей нравится эта идея и, возможно, она сделает первый шаг в честь предстоящего Дня святого Валентина, отправив дружелюбное послание.
«Хорошая идея, надо написать ей валентинку», — поделилась артистка.
При этом Виктория отметила, что Ксения вряд ли захочет становиться подругами из-за своей давней неприязни.
«Не знаю, почему, но К. Бородина всегда меня недолюбливала. Со времен двадцатилетней давности… <…> При этом я не испытываю к ней никакого негатива. Ну только могу ответить, если ее иногда что-то во мне не устраивает…», — заявила Боня.
В декабре прошлого года в шоу «Сплетница» Виктория Боня рассказала слух, что блогер Николай Сердюков якобы поднимает на Ксению Бородину руку. Блогерша считает, что телеведущая выбирает в возлюбленных «мальчиков, которые ее абьюзят».
Ранее Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте.