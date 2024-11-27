«Женщины сами выбирают рожать от него»: последняя жена Аршавина высказалась о внебрачном ребенке футболиста

Алиса Аршавина заявила, что не знала о внебрачном ребенке бывшего мужа. Об этом сообщает StarHit.

Последняя жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Аршавина отреагировала на новости о внебрачном сыне бывшего мужа. Напомним, спортсмен рассказал, что мать ребенка не захотела записывать его в графе «отец» в свидетельстве о рождении ребенка и отказалась давать отчество футболиста.

Журналисты связались с бывшей и последней женой спортсмена Алисой Аршавиной. Однако новостью она удивлена не была.

«Я не знала про еще одного ребенка, сегодня прочитала. Одно точно правда: все хотят от него детей. И в браке, и без! Насколько мы в моменте все сходим от него с ума. И дело здесь не в алиментах, просто есть мужчины, от которых и с кем хочется рожать», — рассказала она.

Аршавина, которая рассталась с мужем в 2019 году после его многочисленных измен, заявила, что решение женщины довольно жесткое, но на то были основания.

«Не все так однозначно. Возможно обида на что-то. Это довольно жесткий и решительный поступок. Вообще же женщины сами выбирают рожать от него, Андрей никого не заставляет. Формат отношений бывает разный, исходя из этого и принимается решение», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Андрей Аршавин познакомил возлюбленную со старшей дочерью от Юлии Барановской.