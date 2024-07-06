«Женщины с пониженной социальной ответственностью»: Вероника Степанова назвала виновного в разводе Алсу

В последнее время внимание публики приковано к разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову, которую психолог Вероника Степанова публично обвинила в связи с мужем артистки и назвала «эскортницей». Тогда модель написала заявление в полицию, заявив о клевете в свой адрес. Теперь в своем Telegram-канале психолог порассуждала об эскортницах и заявила, что они разрушают семьи.

После громкой новости о разводе Алсу в Сети появились слухи, что причиной разрыва супругов стали многочисленные измены со стороны бизнесмена, а одной из его предполагаемых любовниц назвали Анастасию Решетову. Позднее певица подтвердила причастность модели к ее разводу и открыто назвала соперницу «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Вероника Степанова, которая ранее резко высказалась об Анастасии Решетовой, в этот раз не стала переходить на личности, но решила высказаться о «дамах легкого поведения», косвенно намекая на ситуацию со скандальным разводом Алсу.

«Если честно, я не успела отследить, в какой именно момент мир заполонили эскортницы. Вероятно, с появлением соцсетей», — отметила психолог.

Эксперт призналась, что «до боли печально, что в оборот идут» не только обеспеченные возрастные мужчины или дети богатых родителей, но и «семейные» мужчины. Похожая ситуация произошла и с Алсу, которая больше года скрывала связь супруга с другими девушками.

Вероника Степанова заявила, что «несправедливо получается», что «жена несет на себе тяготы и заботы семейной жизни», а какие-то легкомысленные девушки «разрушают семью».

В заключение психолог подчеркнула, что «семья — это основа и сила России, которую женщины с пониженной социальной ответственностью безжалостно уничтожают».

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года артистка подала на развод.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто содержание заявления, поданного в полицию Анастасией Решетовой на Веронику Степанову.