Раскрыто содержание поданного в полицию заявления Решетовой: Алсу в безопасности

Модель Анастасия Решетова написала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, а не на певицу Алсу. Ее основная претензия – распространение информации, порочащей ее честь и достоинство. Подробности узнал Super.

Как сообщил источник, Решетова и ее команда адвокатов решили разобраться с медийным психологом Степановой, которая после новостей о разводе Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым стала критиковать экс-возлюбленную рэпера Тимати. Юристы Анастасии обратили внимание на пост, в котором Вероника говорила о ее отношениях с супругом певицы.

«Опубликованные Степановой В.Ю. сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности», - указала в заявлении Решетова.

Напомним, что Анастасию давно подозревали в связи с Абрамовым, но разговоров об этом стало еще больше, когда Алсу публично подтвердила слухи. Сначала она заявила, что модель врет о недопустимости романа с женатым мужчиной, а затем назвала ее женщиной с низкой социальной ответственностью. Сама же Решетова пока никак на эти выпады не реагирует в Сети.

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова улетела из России.