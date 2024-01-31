«Женщины с этим тяжело справляются»: Виктория Боня сравнила себя с Анджелиной Джоли

Телеведущая и модель Виктория Боня, которая и раньше говорила, что похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли, заявила после пластики, что стала копией звезды. Так, она опубликовала в соцсети ролик, на котором сравнила себя с бывшей женой Брэда Питта. Об этом пишет StarHit.

«Именно так меня видят мужчины, что тут скажешь. Только некоторые женщины с этим тяжело справляются», — написала модель.

Мнение пользователей Сети разделились: одни не замечают сходства Виктории Бони с Анджелиной Джоли, а другие удивляются, насколько телеведущая похожа на голливудскую актрису. «Да, действительно что-то есть»; «Наша русская Джоли»; «Похожи, но лучше быть собой!» — отмечают подписчики.

Напомним, летом 2023 года Виктория Боня отправилась в Лос-Анджелес, чтобы сделать операцию у хирурга, который преобразил Беллу Хадид и Кендалл Дженнер. За операцию модель отдала почти 24 миллиона.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня отправилась к самому дорогому косметологу в Голливуде.