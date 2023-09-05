Женщины против Хабенского: сотрудники театра имени А.П. Чехова подняли бунт

Худрук театра имени А.П. Чехова Константин Хабенский рассказал о бунте актрис. В прошлом сезоне женщины жаловались на недостаточное количество работы. Об этом сообщает News.ru.

Так, некоторые сотрудницы театра отсиживались, пока их коллеги выступали на сцене. Дефицит женских ролей возмутил актрис. Они не стали молчать и высказали свое недовольство Хабенскому.

«Это очень интересная история о том, как люди попали в театр, что держит их в театре. В прошлом сезоне женщины нашего театра пожаловались, что у них мало работы», – цитирует артиста News.ru.

Но художественный руководитель нашел выход из этой ситуации: он решил поставить спектакль «Занавес», в котором задействованы только дамы. Зрители смогут увидеть постановку 28 сентября.

Ранее мы писали, что режиссер Константин Богомолов раскрыл правду о доходах Театра на Малой Бронной. Судя по его словам, дела у творческого коллектива идут в гору, культурное учреждение демонстрирует хорошие показатели.