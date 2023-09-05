Режиссер Богомолов раскрыл правду о доходах и расходах своего театра

Руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал о премьерах предстоящего сезона, а также поделился информацией о доходах культурного учреждения. По его оценке, дела у творческого коллектива идут в гору, передает Teleprogramma.pro.

Муж известной журналистки и блогера Ксении Собчак выступил на пресс-конференции перед журналистами сегодня, 5 сентября. Богомолов возглавляет творческий коллектив Театра на Бронной с 2019 года. На данный момент худрук отчитался об успешной работе культурного учреждения.

Судя по рассказу Богомолова, театр демонстрирует хорошие показатели. Так, в это году доходы выросли на 56%. При этом расходы на зарплату служащим не достигли этого показателя и остановились на отметке в 32%. После обсуждения экономической составляющей режиссер рассказал журналистам о премьерах предстоящего сезона.

Ранее Константин Богомолов публично обратился к своей дочери от первого брака. Сценарист поздравил девочку с 13-летием. Он крайне трогательно отозвался о наследнице, напомнил, что любит ее, а также выложил фотографию с именинницей. На ней девочка сидит возле моря, обняв колени. Матерью школьницы является российская актриса Дарья Мороз. Она считает, что наследница может пойти по ее стопам и стать артисткой. У девочки уже есть диплом о прохождении обучения сценическому искусству.