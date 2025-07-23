«Женщины пользуются»: Хакамада рассказала, что ей предлагали выбрать мужчину для сопровождения на мероприятиях

Писательница, общественный и политический деятель Ирина Хакамада рассказала, что ей предлагали выбрать мужчину для сопровождения на мероприятиях. Сколько это стоит, она не ответила.

В интервью, фрагмент которого привел Telegram-канал «Хуже и не скажешь», Хакамада поделилась опытом и рассказала, что женщины пользуются эскортом. Она сообщила: красивые молодые люди сопровождают женщину на мероприятиях, подают шампанское.

«И женщины теперь пользуются эскортом. Только мальчики дороже. Везде так принято. Дискриминация во всем. Как зарплаты средние выше у мужчин, так на эскортном рынке молодые люди стоят дороже. Мне предлагали, кстати, эскорт… Мне даже на выбор показали несколько. Я перепугалась сразу, как только их увидела. Показали на улице – "видишь, трое стоят, можешь выбрать"», - сообщила Хакамада.

Ранее стилист Влад Лисовец признался ей в любви и назвал одной из самых умных женщин в России. Знаменитости встретились на выставке в Москве – знаток моды был рад увидеть Хакамаду. Стилист рассыпался комплиментами, указав, что она «красивая, умная, элегантная, модная».