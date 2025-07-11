«Люблю ее очень»: стилист Влад Лисовец признался в чувствах к Ирине Хакамаде

Известный стилист Влад Лисовец назвал Ирину Хакамаду одной из самых умных женщин России и признался ей в любви. В своей соцсети он опубликовал совместное видео с ведущей и бывшей политической деятельницей.

Лисовец и Хакамада встретились на прошедшей недавно в Москве выставке. Знаток моды был очень рад встретить на культурном мероприятии женщину, которой он всегда восхищался. В комментарии к посту он рассыпался комплиментами в адрес Ирины Муцуновны.

«Посмотрите, кто рядом со мной. Одна из самых умных женщин в России, красивых, умных, элегантных, модных, стильных. Я люблю ее просто очень», — признался Лисовец.

Хакамада ответила стилисту, тоже разместив и у себя на странице фото с ним, сделанное в этот день.

Ранее мы писали о том, как ведущая, публицист и бывший политик Ирина Хакамада сообщила, что ее особенная дочь Мария пугает семью возлюбленного. Несмотря на диагноз, девушка ведет полноценную жизнь и даже строит отношения. Ее избранником стал 29-летний пловец, с которым она много общается по переписке. Его мама и бабушка не спешат отдавать парня «в руки» Марии.