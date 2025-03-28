«Страх, который реализовался»: звезду «Универа» перестала узнавать дочь

Российская актриса Анна Хилькевич, прославившаяся благодаря роли в сериале «Универ», пожаловалась, что ее перестала узнавать дочь. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Расскажу вам о своем страхе, который реализовался. Уезжая в командировку, я понимала, что детей взять с собой не могу. Очень хочу, но не могу. Я знала, что старшие дети шести и девяти лет спокойно могут это перенести, но как отреагирует на мое отсутствие самая маленькая, я с трудом могла представить», — поделилась знаменитость.

Артистка уточнила, что во время командировки она регулярно была на связи со своей матерью, отсматривала видео с наследницей, которые та ей присылала из дома, и ей казалось, что все в порядке. По этой причине поведение младшей дочери во время их первой встречи после долгого расставания стало для Хилькевич неприятной неожиданностью.

«И вот наступил день их приезда. Открывается дверь машины, выходит мама, дает мне Оливию на руки и... Оливия меня не узнает. Может, конечно, она и узнала, но радости у нее никакой не было», — отметила актриса.

Анна призналась, что вместо того, чтобы впасть в отчаяние из-за реакции дочери, она взяла себя в руки и сразу же начала восстанавливать отношения с ребенком. Она уточнила, что на исправление ситуации ушло не так много времени. При этом она добавила, что эта ситуация оказалась болезненной для нее.

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