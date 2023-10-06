«Женщину я выбирал крепкую»: звезда «Шаляпина» Горбатов рассказал, почему пропустил роды супруги

Актер Александр Горбатов рассказал о том, как пропустил роды жены. По мнению звезды «Шаляпина», мужчинам нечего делать при таком интимном процессе. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Знаменитость признался, что много работает и часто бывает на съемках. Иногда он по полгода не видит семью. Сокровенный процесс рождения детей он тоже пропустил, но не жалеет об этом.

«Я никогда не понимал этой истории — присутствовать на родах. Особо трепетные дежурят рядом с палатой, но от тебя же все равно ничего не зависит. Женщину я выбирал крепкую», – с улыбкой говорит актер.

Журналисты поинтересовались историей с рождением старшей дочери актера Мирой. СМИ писали, что мужчина где-то с друзьями пил от волнения.

«К ребятам я поехал, чтобы отвлечься, потому что невозможно было находиться в состоянии нервного напряжения. А когда позвонили и сказали, что дочка родилась, я даже всплакнул», – признался Горбатов.

Артист говорит, что во второй раз он успел увидеть дочку Теону и подержать ее на руках, а потом уехал на съемки на два месяца. Но мужчина считает, что правильно сделал, потому что отцу необходимо обеспечивать семью.

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