Женщину скрутили на концерте Лепса: певец отреагировал на инцидент

Певец Григорий Лепс прокомментировал инцидент с женщиной, которая пела на концерте в Санкт-Петербурге громче самого артиста. В итоге фанатку скрутили и вывели с выступления.

Комментарий певца приводит NEWS.ru.

Журналисты напомнили Лепсу, что зритель пела громче него, потом женщину и вовсе вывели из зала. Певец признался, что узнал про случившееся только на следующий день.

«Я как тетерев на току, когда работаю: ничего не вижу, ничего не слышу… Мне только на следующий день сказали, что там был какой-то инцидент», - поделился исполнитель.

Он отметил, что все произошло очень далеко от сцены. Также он предположил, что инциденты, скорее всего, происходят всегда.

На вопрос журналистов, не хочет ли он пригласить фанатку еще раз, Лепс сказал: «Я с ней не знаком, почему я должен приглашать».

Напомним, на концерте в БКЗ «Октябрьский» к охране обратились зрители. Они пожаловались на шумную женщину. Та в свою очередь заявила, что заплатила за билет и может петь, как захочет.

Ранее Лепс сообщил о возвращении из Лондона 18-летней избранницы Авроры Кибы.