«Женщине моей жизни»: Андрей Кончаловский публично обратился к Юлии Высоцкой по особому поводу

Андрей Кончаловский трогательно обратился к жене Юлии Высоцкой по особому поводу. В личном блоге режиссер опубликовал редкое фото супруги и назвал ее «женщиной своей жизни» в ее день рождения.

16 августа звезда кулинарной передачи «Едим Дома!» Юлия Высоцкая отмечает день рождения — ей исполняется 52 года. Одним из первых актрису поздравил муж. 87-летний Андрей Кончаловский поделился в соцсети редким кадром с супругой из семейного архива. На снимке телеведущая позировала в боди и кокетливо улыбалась.

«Женщине моей жизни. Не знаю человека, который готов немедленно помочь в чем бы ни было кому угодно», — подписал фото Андрей Кончаловский, восхитившись женой.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям: «С днем рождения Юлию! Какая она шикарная в любом проявлении! Я много лет восхищаюсь», «Ваши отношения — пример для многих. Вы такие трогательные и настоящие».

Напомним, звездная пара состоит в браке с 1998 года, у них двое детей — Мария и Петр. В 2013 году в семье произошла трагедия: Андрей Кончаловский попал в аварию во Франции вместе с дочерью. Находившийся за рулем режиссер не пострадал, а 14-летняя девочка получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому, из которой не выходит до сих пор. Долгое время родители не комментировали состояние дочери, лишь спустя несколько лет Юлия Высоцкая нашла в себе силы рассказать о реабилитации Марии.

«Состояние комы неоднозначно, и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. <…> Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. <…> Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть», — делилась артистка.

Многие подозревали, что Юлия Высоцкая винила в трагедии супруга, который в момент ДТП находился за рулем. Но актриса опровергала домыслы: «Он уникальный человек. <…> Будь рядом другой мужчина, возможно, я бы вела себя иначе. Здесь же нет места бессмысленным упрекам и поиску чувства вины».

