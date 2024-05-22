Даже не подозревала о походе в ЗАГС: Юлия Высоцкая вспомнила о свадьбе с Кончаловским

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в браке уже 26 лет. У супругов есть общие дети — дочь Мария и сын Петр. Свадьба звездной пары прошла скромно: телеведущая даже не подозревала, что выходит замуж.

На тот момент артистке было 25 лет, и она не относилась к браку серьезно. Церемония прошла скромно, а Юлия даже не подозревала, что идет в ЗАГС.

Режиссер сделал предложение Юлии, когда они летели из Майами на Ямайку. Но Высоцкая не восприняла его намерения всерьез. Через неделю телеведущая приехала из Лондона к Кончаловскому на выходные в Москву. Это был вечер пятницы, а уже в субботу утром жених разбудил ее и приказал сонной невесте идти в ЗАГС.

«У меня были свитер, джинсы, Сергей Владимирович Михалков, две бутылки „Дом Периньон“ и суп харчо. Лучшая свадьба на свете, я считаю», — рассказала она в новом выпуске YouTube-шоу «Мне это нравится!».

Свидетелем на свадьбе супругов был Юрий Гришин.

В прошлом у Кончаловского было немало громких романов. Но с тех пор, как он встретил Юлю, он стал однолюбом. На момент знакомства режиссеру было 58 лет, а Высоцкой — 22 года, но большая разница в возрасте не помешала построить им счастливые отношения.

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