«Ничего не могу поделать»: Ангелина Вовк напугала многочисленными синяками на руках

80-летняя телеведущая Ангелина Вовк прибыла в Республику Беларусь с многочисленными синяками на руках. Как выяснилось, они образовались в результате капельниц.

Подробности Вовк рассказала сайту mk.ru.

Знаменитость приехала в Беларусь, чтобы вести церемонию открытия международного фестиваля искусств. Журналисты обратили внимание на руки Вовк.

Ведущая призналась, что синяки появились из-за капельниц – глобальных проблем со здоровьем нет.

«Ничего не могу с этим поделать. Если на правой руке синяки еще не так активно появляются, то левая у меня многострадальная», - прокомментировала гематомы знаменитость.

Накануне Вовк ставила капельницу, и образовался большой синяк – так реагируют капилляры, говорит она.

Капельницы должны поддерживать организм в тонусе. По словам Вовк, ее последние анализы выявили падение уровня железа – поэтому ей предстоят капельницы, чтобы исправить ситуацию.

Ранее Вовк комментировала переезд певицы Аллы Пугачевой в Израиль. Она считает, что поступок Примадонны «говорит о многом». В частности, Вовк заметила, что артистка «с самого начала презирала нас», а, переезжая за границу, думала только о себе.