«Женщина в плохом настроении — наказание»: Гогунский объяснил Собчак, почему не считает себя абьюзером

Актер Виталий Гогунский не отказывается от своих слов о женщинах, из-за которых его уже начали отменять в Сети. В новом интервью Ксении Собчак звезда «Универ» заявил – свою любимую он полностью обеспечивает, именно поэтому ей нельзя быть несчастной.

Виталий считает, что не был неправ, говоря о женщинах. По его мнению, его избранница действительно не может находиться рядом с ним без настроения.

«Я с учетом всех ситуаций в жизни осознал, женщина в хорошем настроении — Божий дар, женщина в плохом настроении — наказание», - поделился актер.

Гогунский заявил Собчак, что не является абьюзером, так как все дает своей женщине. И с этим, как оказалось, согласны близкие Виталия.

«Мне мои подруги сказали: „Виталь, тебя неправильно поняли, ты просто скажи, что своей женщине дал“. Я все даю: и квартиру в центре Москвы, и машину, и Милан, и Мальдивы. Это мой монастырь. У всех он свой», - поделился Гогунский.

По словам актера, женщина рядом с мужчиной всегда должна быть в хорошем настроении. А если она болеет, то обязана скрывать недомогание и страдать в другой комнате.

Ранее Виталий Гогунский заявил, что больше не готов жениться.