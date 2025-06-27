«Женщина средних лет. Это позор»: звезда «Дома-2» раскритиковал фото Бородиной в корсете перед свадьбой

Свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова продолжает вызывать споры. Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов в личном Telegram-канале резко высказался о подготовке телеведущей к торжеству, особенно о ее фото в нижнем белье – корсете, чулках с подвязками и прозрачном халате, опубликованных в соцсетях накануне церемонии.

«Смысл надевать свадебное платье, если ты с утра выставила себя в исподнем на обозрение 20 млн. подписчиков? Женщина средних лет, мать двух дочерей-школьниц, уважаемый в обществе человек - предстала в трусах. Раньше такое прятали и стыдились. Увидеть невесту в трусах, да это позор!» — высказался мужчина.

Май не ограничился этим и затронул тему белого платья, которое, по его мнению, «символизирует чистоту», что для третьего брака выглядит странно.

Абрикосов также выразил сомнения в реакции мужа. По его мнению, Коля в этой семье «не имеет слова», иначе не допустил бы такого. Он вспомнил и о детях Бородиной.

«Не стыдно потом пойти на родительское собрание в школу к Тее и Марусе? Дети жестокие, будут издеваться над дочерьми Бородиной, высмеивая их маму в трусах, песенки петь и слать картинки», – убежден блогер.