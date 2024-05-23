«Простить не смогла»: раскрыта причина противостояния Пугачевой и Ротару

Продюсер Сергей Сергей Лавров рассказал о конкуренции между Аллой Пугачевой и Софией Ротару. По его словам, противостояние двух звезд началось с того, что муж Пугачевой Александр Стефанович отдал главную роль в фильме «Душа» Ротару.

«Алла Борисовна такого выпада благоверному простить не смогла: отношения супругов окончательно испортились, и пара распалась. Участие в этой интриге Софии Михайловны Пугачеву задело, хоть она и не подала виду», - пояснил Лавров в беседе с Kp.ru.

При этом он подчеркнул, что открытой конфронтации между артистками никогда не было. Продюсер сравнил отношения двух звезд с холодной войной. Другие эксперты также отметили, что главным камнем преткновения стали гонорары.

Как рассказала Kp.ru телевизионный продюсер Алина Красная, если Ротару узнавала, что Пугачева участвует с ней в одном концерте, то сразу просила больше денег.

«К примеру, за участие в музыкальном фестивале в Баку Пугачева в свое время получила полмиллиона долларов. Ротару узнала об этом уже постфактум и страшно гневалась, поскольку ей заплатили в два раза меньше», - заверила продюсер.

Ранее актриса Елена Борзова рассказала, что Алла Пугачева практически руководила российским шоу-бизнесом и, пользуясь своей властью, убирала с эстрады конкурентов Филиппа Киркорова.