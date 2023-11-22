Женщина пристала с неадекватными просьбами к Бондарчуку и Сафронову у их дома

Режиссер Федор Бондарчук и художник Никас Сафронов столкнулись с неадекватными просьбами у подъезда своего дома в Брюсовом переулке в центре Москвы. Странная дама караулит знаменитостей несколько месяцев: она просила, чтобы художник пустил к себе пожить и сделал моделью, а режиссер снял в кино.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Я вижу эту женщину каждый день. Как только выхожу из подъезда, она тут же кидается ко мне: просит сделать ее своей моделью», - поделился Сафронов.

Женщина, которой на вид лет 50, рассказывала, что в советское время позировала художнику Илье Глазунову. Она просилась пожить у Сафронова, а когда тот отказывал, умоляла показать квартиру.

«Только выхожу из дома, сразу бежит ко мне, пытается сесть в мою машину», - поделился художник.

Сафронов даже давал ей деньги, но потом родственники запретили ему это делать. Женщина продолжает донимать и даже просит прохожих позвонить ему в домофон и уговорить пустить в квартиру.

Незнакомка изучила график Сафронова и появляется тогда, когда он выходит из подъезда. Ее стал выгонять охранник.

Недавно женщина положила под колесо его машины саморез. В итоге охранник вызвал участкового, но несмотря на разговор с сотрудником правоохранительных органов, женщина продолжила появляться у дома художника.

Ранее Сафронов рассказал, кому оставит квартиру на Тверской после смерти.