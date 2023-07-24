Не сыну и не любимой женщине: художник Никас Сафронов выбрал, кому завещает огромную квартиру

67-летний художник Никас Сафронов заявил, что после смерти хочет оставить квартиру на Тверской улице в Москве городу. Он решил, что не будет завещать огромную жилплощадь сыну Луке или нынешней девушке.

Об этом узнал сайт PROZVEZD.

Сафронов мечтает, чтобы после его смерти в квартире открыли музей. В этой связи он боится, что если женится, супруга может не согласиться с желанием завещать жилье городу и оставить себе.

Художник, хоть и встречается с девушкой, свадьбу не планирует. Два предыдущих брака закончились разводами – Сафронов боится, что и в этом случае через пять лет придется делить имущество.

Сын художника Лука рассказывал, что буквально выпроваживает поклонниц, которые заходят в гости к отцу и засиживаются подолгу.

Ранее Сафронов прокомментировал исчезновение его картин из особняка покойного актера Александра Пороховщикова. Какие-то произведения артист покупал, другие художник дарил сам.