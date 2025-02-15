«Женщина отрывается по полной»: Ксения Собчак вступилась за Ирину Хакамаду после скандальной вечеринки

Ксения Собчак вышла на связь после скандальной вечеринки с участием Ирины Хакамады в центре Москвы. Телеведущая поддержала писательницу, которая умеет «отрываться по полной». Ее слова приводит StarHit.

По мнению Ксении Собчак, Ирина Хакамада имеет право поступать так, как считает нужным. Журналистка отметила, что публицистка «вовремя ушла из политики» и теперь может жить так, как хочет.

«Тут все начали обсуждать Хакамаду и ее DJ-set. А я считаю, что мега круто, когда взрослая женщина отрывается по полной и делает, что хочет. Она свободный человек. Она смогла вовремя уйти из политики, пересобрать себя и живет так, как нравится ей, а не вам», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, в ночь с 14 на 15 февраля Ирину Хакамаду «поймали» на сомнительной вечеринке по случаю Дня святого Валентина в московском отеле Savoy. Силовики провели в заведении рейд, в ходе которого обнаружили на полу пакетики с неизвестным веществом. Также рядом с отелем нашли автомобиль, в котором лежал пистолет. Замеченная на мероприятии бывший политический деятель воздержалась от комментариев журналистам. Экс-депутат лишь ограничилась фразой: «Нет комментариев. Любовь — это исповедь Христа».

Ранее сообщалось о том, что Ирина Хакамада объяснила, что делала на остановленной силовиками вечеринке.