«Женщина не имеет права находиться в плохом настроении»: Виталий Гогунский угодил в скандал после заявления

Виталий Гогунский заявил, что женщины не имеют права быть в плохом настроении. Об этом он рассказал в подкасте «Краснова знает».

Актер из «Универа» Виталий Гогунский сообщил о своем отношении к женщинам. Так, по словам артиста, ему никогда не приходилось добиваться внимания от противоположного пола.

«Я не считаю, что это вообще правильно. Добиваться — это лезть вообще не в свои двери. Особенно в современном мире, если женщина видит, что мужчина может подарить ей комфорт, эмоции, то ее не придется упрашивать», — объяснил он.

Актер уверен, что женщина обязана все время дарить мужчине только позитивные эмоции. Если этого не происходит — значит, она не подходит.

«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Гогунский обратился к дочке Милане, с которой не общается.