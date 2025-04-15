«Я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал»: Гогунский обратился к дочке Милане, с которой не общается

Актер Виталий Гогунский высказался о 15-летней дочери Милане, с которой не общается уже пять лет. По словам звезды «Универа», он любит наследницу и всегда помнит о ней, поэтому старается продвигать ее в шоу-бизнесе.

В 2019 году Гогунский развелся с женой и после этого перестал участвовать в жизни дочки. Сейчас Милана живет с мамой и благодарит ее за свой успех, а о папе предпочитает не упоминать ни в соцсетях, ни в интервью. Как утверждает родительница юной звезды, Виталий сам не желает общаться с девочкой, а вот актер заявлял, что именно экс-супруга препятствует их встречам.

В новом интервью Гогунский обратился к дочери в надежде, что она услышит его слова.

«Милусик, я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал любить. И я всегда открыт для общения», - сказал Виталий в подкасте Натальи Чаплюн.

Актер также отметил, что старается помогать Милане в карьере. Он не поступает как обиженный родитель и не препятствует ее продвижению на сцене, а наоборот, в разговоре с продюсерами всегда упоминает дочь.

«Я даю продюсерам телефон ее мамы, которая занимается всеми делами, и говорю: „Вот, пожалуйста“. Я везде ее, конечно, буду продвигать», - заявил Виталий.

Ранее бывшая жена Виталия Гогунского призналась, что он проигнорировал день рождения дочери.