«Женщина без ботокса и губищ»: в Сети обсуждают ретро видео Маши Распутиной
Одна из самых ярких звезд нашей эстрады Маша Распутина привлекала к себе внимание не только талантом, но и эпатажным сценическим образом. Зрители уже не помнят ее без откровенных нарядов, париков и огромных губ. Но в начале своей карьеры певица выглядела совсем иначе.
Поклонники активно обсуждают видео с концерта «Песня года-89», где выступала молоденькая Маша. Уже тогда она была достаточно смелой, чтобы выбирать сексуальные наряды. Красавица вышла на сцену в коротком красном платье, черных перчатках и с ярким макияжем. Пользователи Сети отмечают, что с трудом узнали Распутину.
«Какая прелесть, женщина без ботокса и губищ», «Роковая женщина», «Какой голос и харизма», «Артистка от Бога», «Маша всегда была своеобразная», «Какая она была», «Очень хорошенькая», – пишут в комментариях.
Со временем артистка сильно изменилась. 20 лет назад она увеличила губы, но переборщила. Пластические хирурги также говорят, что она скорректировала форму своего носа, который и до этого был очень аккуратным. После хирургического вмешательства он стал выглядеть неестественно.
СМИ пишут, что звезда также избавилась от щек – удалила комки Биша, изменила разрез глаз, сделала скулы и добавила силикон в подбородок! Она занялась не только лицом, но и фигурой: увеличила грудь.
Подписчики исполнительницы отмечают, что она и сейчас выглядит прекрасно, но слишком неестественно. Скорее всего, звезда продолжает делать уколы красоты и другие косметические процедуры.
Недавно мы писали, что Распутина завела в своем доме усатых уборщиц.