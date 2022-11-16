«Женщина без ботокса и губищ»: в Сети обсуждают ретро видео Маши Распутиной

«Какая прелесть, женщина без ботокса и губищ», «Роковая женщина», «Какой голос и харизма», «Артистка от Бога», «Маша всегда была своеобразная», «Какая она была», «Очень хорошенькая», – пишут в комментариях.

Со временем артистка сильно изменилась. 20 лет назад она увеличила губы, но переборщила. Пластические хирурги также говорят, что она скорректировала форму своего носа, который и до этого был очень аккуратным. После хирургического вмешательства он стал выглядеть неестественно.

СМИ пишут, что звезда также избавилась от щек – удалила комки Биша, изменила разрез глаз, сделала скулы и добавила силикон в подбородок! Она занялась не только лицом, но и фигурой: увеличила грудь.

Подписчики исполнительницы отмечают, что она и сейчас выглядит прекрасно, но слишком неестественно. Скорее всего, звезда продолжает делать уколы красоты и другие косметические процедуры.

Недавно мы писали, что Распутина завела в своем доме усатых уборщиц.