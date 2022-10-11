Певица Маша Распутина завела в своем доме усатых уборщиц

Российская певица Маша Распутина рассказала, что запрещает обслуживающему персоналу своего дома расхаживать в юбках.

Певица пояснила, что такие меры она вынуждена была предпринять, чтобы предотвратить возможные соблазны со стороны персонала к обитателям дома. Поэтому она нарядила всех уборщиц в штаны.

И добавила, чтобы все уборщицы, водитель и повар непременно носили усы.

Маша Распутина живет в частном доме в Московской области со своим супругом Виктором Захаровым.