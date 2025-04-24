«Женщин нельзя бить, как жаль»: отец Яниса Тиммы высказался об Анне Седоковой

Отец баскетболиста Яниса Тиммы вновь негативно высказался о поведении его бывшей жены Анны Седоковой. Райтис жалеет, что баскетболист не бил экс-супругу. На эту тему он порассуждал в соцсетях.

После развода с певицей баскетболист покончил с собой. Родные Яниса винят в его смерти именно Анну. Отец спортсмена убежден, что она разрушила карьеру сына и пользовалась им.

«Эта женщина после трагической смерти Яниса извергала потоки красноречия, делясь с сердобольными зрителями и слушателями своей тяжелой бабской долей. Муж-то не работал вообще, а сидел на ее худенькой шее. А она, бедняжечка, работала, не покладая рук и ног», – иронично прокомментировал поведение Седоковой Райтис.

Он отметил, что артистка дала понять, что она пахала во имя семьи, чтобы «содержать мужа-балбеса». Отец напомнил, что его сын был баскетболистом и много играл. Он в шутку предположил, что, по мнению Анны, Янис играл бесплатно или совсем ничего не делал. При этом отец напомнил о том, что сын получал деньги от клуба.

Родитель баскетболиста также высказался о том, что на такую женщину как Анна, русский мужчина давно бы поднял руку. Но Янис был не таким.

«Посмотрите на эту „настоящую“ жену и мать! <…> Янис был воспитанным европейцем, у них женщин нельзя бить. Черт возьми, как жаль!» — добавил Райтис.

Напомним, что после смерти Тиммы Седокова записала новую песню, дала интервью и выходит в свет. Она выбирает откровенные наряды, из-за чего в соцсетях возникают споры.

Ранее мы писали о том, что семье Яниса Тиммы не вернуть пять квартир, оформленных на Анну Седокову.