Семье Яниса Тиммы не вернуть пять квартир, оформленных на Анну Седокову

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис сообщил, что в браке с певицей было приобретено пять квартир – всю недвижимость оформили на имя артистки. По словам адвоката Елены Сениной, рассчитывать на возврат денежных средств наследники не могут.

Ее комментарий приводит Woman.ru.

Райтис Тимма говорил, что сын продал машины в 2021 году, а средства перевел на счет Седоковой. В 2022-м он избавился от квартиры в Риге, а деньги тоже перевел певице. Есть документы, подтверждающие сделки.

Адвокат утверждает: доказать, что Анна должна что-то семье баскетболиста, невозможно. Ситуацию спасло бы, если деньги переводились с назначением платежа «займ».

«К сожалению, наследники Яниса — родители и сын не смогут рассчитывать на возврат денежных средств, переводимых Анне Седоковой. Они сожительствовали, потом состояли в браке, и Янис добровольно переводил денежные средства, не предполагая заемные обязательства», - сказала Сенина.

Продюсер Сергей Дворцов напомнил, что последние полгода Янис сидел на шее Седоковой и певица давала ему деньги, но не друзья. Он поддержал Анну и заметил, что артистка вкладывалась в семью, а отпуск оплачивали по очереди.

«Ну да, он давал ей деньги, но это же естественно, она же жена! И не только он ей давал деньги, она тоже вкладывалась, как в любой семье, кто может, тот и оплатил», - сказал продюсер.

Ранее Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы.