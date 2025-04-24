НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 апреля 2025, 16:18
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Семье Яниса Тиммы не вернуть пять квартир, оформленных на Анну Седокову

Адвокат Сенина заявила, что семье Тиммы не вернуть переводимые Седоковой деньги.
Семье Яниса Тиммы не вернуть пять квартир, оформленных на Анну Седокову

© Alter Photos/Sipa USA/East News

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис сообщил, что в браке с певицей было приобретено пять квартир – всю недвижимость оформили на имя артистки. По словам адвоката Елены Сениной, рассчитывать на возврат денежных средств наследники не могут.

Ее комментарий приводит Woman.ru.

Райтис Тимма говорил, что сын продал машины в 2021 году, а средства перевел на счет Седоковой. В 2022-м он избавился от квартиры в Риге, а деньги тоже перевел певице. Есть документы, подтверждающие сделки.

Адвокат утверждает: доказать, что Анна должна что-то семье баскетболиста, невозможно. Ситуацию спасло бы, если деньги переводились с назначением платежа «займ».

«К сожалению, наследники Яниса — родители и сын не смогут рассчитывать на возврат денежных средств, переводимых Анне Седоковой. Они сожительствовали, потом состояли в браке, и Янис добровольно переводил денежные средства, не предполагая заемные обязательства», - сказала Сенина.

Продюсер Сергей Дворцов напомнил, что последние полгода Янис сидел на шее Седоковой и певица давала ему деньги, но не друзья. Он поддержал Анну и заметил, что артистка вкладывалась в семью, а отпуск оплачивали по очереди.

«Ну да, он давал ей деньги, но это же естественно, она же жена! И не только он ей давал деньги, она тоже вкладывалась, как в любой семье, кто может, тот и оплатил», - сказал продюсер.

Ранее Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы.