Женившись на молодой, 61-летний Игорь Бутман задумался о завещании

61-летний саксофонист Игорь Бутман владеет шестью квартирами. Имущество находится в России и за границей. Он рассказал журналистам, что делает с квартирами в настоящее время, а также о планах составить завещание.

Одно жилье расположено в Америке. Когда-то квартиру там Бутман приобрел за 48 тысяч долларов. Недвижимость находится в штате Нью-Джерси, и она сдается – Бутман получает с аренды, по его же признанию, «небольшие деньги».

В петербургской квартире Бутман живет сам – там его родной город. Другая квартира находится в Ялте. Приезжая туда, артист останавливается в ней с женой. Четвертая квартира находится в ОАЭ. Туда Бутман предпочитает приезжать, когда в Ялте становится прохладно.

«У меня в квартире стоит пианино, я там сижу, занимаюсь и смотрю на море в окно, пишу музыку», - сказал музыкант сайту mk.ru, добавив, что квартира в ОАЭ «относительно скромная».

Еще две квартиры расположены в Москве. В одной, что поменьше, живет пианист Олег Аккуратов со своим отцом, в другой – сам музыкант.

На вопрос о завещании женившийся на 32-летней девушке Бутман ответил: «Завещание, может, и надо составить, возможно, так и сделаю».

Ранее мы писали, что актриса Татьяна Клюева лишилась квартиры и загородного дома. Она утверждает, что сын с женой опоили ее снотворным и отвезли к нотариусу подписать отказ от наследства после смерти мужа.