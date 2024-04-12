«Женитесь уже, задолбали»: Леру Кудрявцеву вывели из себя герои турецкого сериала

Лера Кудрявцева призналась, что порой смотрит турецкие сериалы. Недавно ее вывели из себя его герои. Об этом она рассказала в своем блоге.

Телеведущая рассказала, что, когда находится дома, любит слушать фоном диалоги, беседы, интервью. Но последние два года она включает по ночам турецкий сериал и одновременно занимается своими делами.

52-летняя звезда включила очередную серию мыльной оперы, которую она еще не досмотрела. Однако происходящее на экране вывело телеведущую из себя.

Причиной гнева Леры стали медлительные герои картины. Она сравнила турецкие сериалы с индийским кино, где также есть тревожная музыка, долгие диалоги.

«Так вот вчера был пик моего просмотра. Я заговорила с героями. Проходя мимо телевизора, я сказала „женитесь уже, задолбали“! Занавес», — высказалась телеведущая в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

После серьезной травмы телеведущая вернулась к съемкам, но пока не может самостоятельно передвигаться. Ее помощниками стали костыли со стразами, которые Лера показала в соцсетях.