Лера Кудрявцева показала свои необычные костыли со стразами для съемок

«Все, что вам надо знать о шоу-бизнесе», — поделилась звезда.

Напомним, что в феврале Лера получила серьезную травму колена – разрыв крестообразной передней связки и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода для восстановления. В результате инцидента она также похудела на два килограмма, поскольку испытывала сильную боль, что мешало ей нормально питаться.

Телеведущая призналась, что травма произошла случайно во время репетиции танца для нового шоу. Она лишь должна была сделать прыжок на сцене, но внезапно услышала хруст и почувствовала резкую боль.

19 марта Лера впервые вернулась в студию после операции. В ролике она медленно, но аккуратно передвигается на костылях, встречается с сотрудниками, улыбается и машет костылем оператору.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Светлана Зейналова вышла на публику в обтягивающем платье и пожаловалась на лишний вес. Звезда в соцсетях поругала себя за то, что сорвалась и поела на ночь.