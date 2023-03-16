Женился на молодой певице: бывший муж Пугачевой показал публике новую семью

Бывшего мужа певицы Аллы Пугачевой Евгения Болдина заметили на премьере спектакля Аллы Духовой. Мужчина был вместе с молодой женой, певицей Мариной Лях и общей дочерью.

Болдин редко выходит в свет и практически не показывает публике семью. На их присутствие в вип-партере обратил внимание сайт kp.ru.

Продюсер был с Пугачевой в момент ее становления как артистки. Сначала он являлся директором, потом стал официальным мужем.

Примадонна отзывалась о нем как о друге и единомышленнике. В какой-то момент певица увлеклась Владимиром Кузьминым.

Болдин женился на Лях в 2008 году. В паре родилась дочь.

Ранее продюсер рассказывал, что Пугачева сделала аборт на взлете карьеры. Болдин назвал этот шаг их «большой ошибкой».