Бывший муж Аллы Пугачевой рассказал о смерти ее четвертого ребенка из-за большой ошибки

Певица и мать троих детей Алла Пугачева могла иметь еще одного ребенка. Во время брака с третьим мужем Евгением Болдиным артистка забеременела.

Ребенок был зачат не вовремя: певица переживала карьерный взлет и не планировала рожать. В итоге Пугачева приняла решение сделать аборт.

Спустя годы экс-супруг Примадонны пожалел о том шаге.

«Это было нашей большой ошибкой. Сейчас я понимаю: надо было рожать, несмотря ни на что», - рассуждает он.

Болдин рассказал, что в тот момент появление ребенка казалось им «невозможным». Пугачева находилась в жестком графике и выступала с гастролями за границей, а выступления нельзя было отменить.

Мужчина не стал препятствовать решению Пугачевой: он признался, что тогда «видел» неготовность певицы к рождению ребенка.

Ранее сообщалось, что минувшей осенью 73-летняя Пугачева сделала несколько пластических операций.