«Женился»: Александр Васильев ответил на вопрос, который волнует всех дам

Историк моды Александр Васильев, который не распространяется о личной жизни, ответил на вопрос, почему не образовал семью и не родил наследников. Бестактный вопрос ведущему «Модного приговора» задала одна из подписчиц – Васильев поставил ее на место и всё-таки приоткрыл завесу тайны.

Она почему-то решила, что историк моды глубоко одинок – ни семьи, ни детей, хотя стилист «всю жизнь возле женщин» и имел большой выбор.

На комментарий дамы Васильев ответил: «Во-первых, дважды женился. Во-вторых, наследников хватает».

Ведущий добавил: «сталкиваясь с бестактными тетями», он хочет, чтобы такое «семейное счастье» его миновало.

«Чур меня», - закончил ответ ведущий.

Ранее Васильев заявил, что может лишиться места в эфире после Нового года.