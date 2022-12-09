Александр Васильев намекнул, что может лишиться места в эфире после Нового года

Историк моды Александр Васильев может лишиться работы в программе «Модный приговор» после Нового года. Он рассказал, что контракт с каналом истекает 31 декабря.

«Что будет дальше, пока не знаю», - признался Васильев.

Он мечтает, чтобы интересные телепроекты вернулись в эфир.

В ближайших планах историка моды – поездки в Индию, Иран и Турцию.

Ранее Васильев раскритиковал вкус ведущей Екатерины Андреевой.