13:25, 09 декабря 2022
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Александр Васильев намекнул, что может лишиться места в эфире после Нового года
Историк моды Александр Васильев может лишиться работы в программе «Модный приговор» после Нового года. Он рассказал, что контракт с каналом истекает 31 декабря.
«Что будет дальше, пока не знаю», - признался Васильев.
Он мечтает, чтобы интересные телепроекты вернулись в эфир.
В ближайших планах историка моды – поездки в Индию, Иран и Турцию.
Ранее Васильев раскритиковал вкус ведущей Екатерины Андреевой.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: