«Не теряйте время»: Бородина высказалась о тех, кто не женится спустя пять лет отношений

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина высказалась о мужчинах, которые не желают жениться на своей возлюбленной спустя пять лет отношений. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По мнению знаменитости, мужчина, не захотевший жениться на девушке за столь длительный период жизни, уже никогда не захочет связать себя с ней узами брака.

«Прожить пять лет в отношениях и не сделать предложение? Стремонина! Девчонки, не теряйте время», — поделилась звезда «Дома-2».

Телеведущая подчеркнула, что подобное поведение служит «тревожным звоночком», лишающим надежд на какие-либо изменения в лучшую сторону. При этом она отметила, что также не следует спешить в отношениях.

После этого блогер переспросила у своего жениха Николая Сердюкова, не слишком ли быстро они решились на свадьбу.

«Нет, мы уже подошли к этому в осознанном возрасте», — ответил избранник Бородиной.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Летом 2024-го бывшая ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

7 декабря телеведущая рассказала, что выходит замуж за Николая Сердюкова. Бородина разместила кадры, где бойфренд делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позднее артистка выложила фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее бывшая Николая Сердюкова высказалась о романе с Бородиной.