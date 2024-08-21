Жениха выносили в бессознательном состоянии: как прошла свадьба треш-блогеров Иришки Чики-Пики и Паши Безумного

В Абакане состоялась свадьба скандальных блогеров Иришки Чики-Пики и Паши Безумного. Они встречались более 10-ти лет, но заключить брак решили лишь в августе этого года.

Предложение руки и сердца Паша сделал возлюбленной в марте, и она ответила согласием. А летом пара позвала друзей и устроила большой праздник. Среди гостей были замечены Олег Монгол, Паша Техник и многие другие.

Началось все спокойно – с ЗАГСа. Молодожены зарегистрировали брак и запечатлели этот момент на камеру. А уже после этого они отправились на банкет, на котором не обошлось без разборок. На свадьбе были и драки, и танцы на столе, а также экстремальные гонки на заниженном авто. В процессе праздника жених очень много выпивал, и кульминацией вечера стал его конфликт с гостями.

В итоге Пашу Безумного вынесли из заведения в бессознательном состоянии. Но веселье присутствующим это не испортило. Один из них заявил, что именно так и должна заканчиваться свадьба.

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