«У меня дикая зависть»: сын рассказал, как живет Бари Алибасов с молодой женой

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, как он живет с женой Еленой, которая младше на 25 лет. Родственник признался, что завидует их отношениям.

«Постоянно к ним приезжаю, и у меня к ним дикая зависть», - поделился Алибасов-младший с сайтом mk.ru.

На уточняющий вопрос, царит ли между Бари и Еленой идиллия, он заявил, что такое название было бы «плевком в сторону красоты их отношений».

«Там кипят страсти, и причем исключительно позитивные», - добавил Бари.

Он рассказал, что жена Алибасова – инженер. Женщина создает из специальной фольги шапочки, которые позволяют сохранить шумы в голове - на них жаловался продюсер. Выяснилось, что это сопровождало Алибасова всю жизнь и только недавно шумы прошли.

Ранее сообщалось, что у 77-летнего продюсера ухудшилось здоровье. У Бари Каримовича нашли церебральный атеросклероз, ему назначено лечение. Говорилось, что есть риск развития деменции и повторного инсульта.