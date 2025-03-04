«Можно и мужем поделиться»: Виктория Дайнеко рассказала о том, как со скандалом выгнала няню

Дайнеко выгнала няню после того, как она просила детей называть ее мамой. Об этом она рассказала в шоу «Звезды сошлись».

Виктория Дайнеко призналась, что у нее постоянные проблемы найти нормальную няню для детей. Так, последняя работница могла сплетничать за спиной певицы.

«Моя няня могла с моим бывшим мужем меня обсуждать под камерами. Причем зарплату ей плачу я!» — возмущенно высказалась Дайнеко.

По словам певицы, она решила окончательно расстаться с няней после того, как дети начали называть ее мамой.

«Но апогей случился, когда она сказала: „А что такого? В предыдущей семье дети меня называли мамой“. Она искренне не понимала, почему я против того, чтобы моя дочь называла ее мамой. Ну, тогда можно и мужем поделиться? А что такого?» — заявила Дайнеко.

Напомним, Виктория Дайнеко воспитывает 9-летнюю Лизу. Ее бывший муж Дмитрий Клейман, в браке с которым родилась дочка, прекратил общение с девочкой.

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