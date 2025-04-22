Жених Виктории Дайнеко подал встречный иск к бывшей жене, чтобы видеться с детьми

Жених певицы Виктории Дайнеко Беркели Овезов подал встречный иск к бывшей жене. Он просит суд разрешить ему общаться и видеться с детьми.

Об этом сообщает StarHit со ссылкой на адвоката Овезова Викторию Шакину.

22 апреля состоялся суд по иску бывшей жены мужчины. Она требует лишить экс-мужа родительских прав.

Беркели заявил встречный иск о нечинении препятствий для общения отца с детьми и установлении порядка встреч. Шакина отметила, что лишение родительских прав применяется, когда родитель не воспитывает и не содержит детей. Этого нельзя сказать про Овезова.

«Он замечательный отец, и мы представили суду все доказательства, подтверждающие, что, несмотря на наличие небольшой задолженности, он на протяжении всех шести лет после расторжения брака активно участвует в жизни детей и помогает им финансово», — рассказала адвокат.

По ее словам, сейчас дети ограничены в общении с отцом, что может отразиться на них в дальнейшем. Также Шакина указала на «неприязненные отношения» со стороны бывшей жены Беркели.

Мужчина тем временем собирается жениться на певице Виктории Дайнеко. Он сделал артистке предложение 15 марта. Пара вместе несколько лет. Дайнеко рассказывала, что планирует отказаться от традиционных свадебных традиций.