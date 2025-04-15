«Ноль традиций!»: Виктория Дайнеко впервые раскрыла детали свадьбы с бизнесменом

37-летняя певица Виктория Дайнеко собралась замуж во второй раз. Ее спутник, бизнесмен Беркели Овезов, работает в нефтегазовой промышленности. Но фанатов звезды смущает, что мужчина – должник по алиментам. Однако победительницу «Фабрики звезд» это нисколько не беспокоит: артистка уже вовсю готовится к свадьбе.

Певица немного рассказала о деталях грядущего торжества. Виктория решила заказать пошив свадебного платья. Артистка рассматривала нескольких российских дизайнеров и выбрала бренд, который давно знает. Дайнеко отметила, что он один из лучших в сфере праздничных нарядов.

Платье и торт – единственные атрибуты традиционной свадьбы, которые привлекли знаменитость. От остальных она решила отказаться.

«Самое главное: никаких свадебных традиций. Ноль традиций! Ну, кроме тортика», - заключила Виктория в разговоре с mk.ru.

Беркели Овезов сделал предложение звезде во время футбольного матча. Артистка ответила избраннику согласием на глазах у тысячи фанатов.

В 2015 году певица вышла замуж за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана. В октябре у них родилась дочь Елизавета.

Ранее Виктория Дайнеко прокомментировала новости о долгах избранника по алиментам. Певица назвала Овезова примерным семьянином.